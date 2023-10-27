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"Ангелы Азова" сделали заявление о Young Business Club после скандала на форуме

Скандал с "Ангелами Азова" получил продолжение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Стало известно о скандале на бизнес-форуме Young Business Club, куда пригласили представителей "Ангелов Азова". Однако в ходе мероприятия людей в военной форме просили "спрятаться", потому что они якобы пугали молодых бизнесменов. После этого благотворительный фонд выступил с заявлением о форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegarm-пост "Ангелов Азова".

Заявление "Ангелов Азова"

"Благотворительный фонд "Ангелы Азова" не собирается присоединяться к совместным сборам с Young Business Club или получать какую-либо другую помощь под видом "откупа". Такое сотрудничество нас не интересует и унижает наше достоинство! Спасибо всем, кто искренне нас поддерживает!" - написали в организации.

 

 

Речь идет о дополнительном сборе для БФ "Ангелы Азова", о котором сообщил соучредитель клуба Андрей Остапчук.

 

 

Напомним, что вечером 26 октября в Киеве прошел форум бизнесменов Young Business Club, куда пригласили БФ "Ангелы Азова". Планировалось, что там представители организации пообщаются с украинскими бизнесменами, расскажут о своей деятельности. Но все произошло иначе, их просили спрятаться, а потом даже выгоняли.

Ранее мы рассказали об этой ситуации со скандалом на форуме более подробно и собрали позиции всех сторон.

Читайте также, как на этот скандал отреагировала снайперша Евгения Эмеральд.

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