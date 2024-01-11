"Роблять свій внесок у російську культуру". Фагот "розніс" артистів, як не перейшли на українську

Вокаліст ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта різко висловився про українських артистів, які продовжують співати російською мовою навіть попри всі воєнні злочини РФ проти нашої країни. Також він поділився тим, як ставиться до зірок, які виїхали з України і не повертаються.

Як Фагот сприймає російськомовних артистів

"Я завжди наголошував і продовжуватиму - якщо ти співаєш російською, то ти робиш свій внесок у російську культуру. А ми бачимо, що все російське хоче знищити українське повністю і культуру також. Якщо ти, будучи українцем, хочеш долучитися до ворога і допомогти йому знищити українську культуру - значить ти теж ворог і теж маєш бути знищений", - заявив артист.

При цьому він наголосив, що від військових ЗСУ, які захищають Україну і готові за неї вмирати, не можна вимагати говорити українською. На думку артиста, захищати нашу державу можна будь-якою мовою.

Чи засуджує артистів, які виїхали з України

На питання про те, чи засуджує Фагот артистів, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, зокрема Олега Винника, Сергія Бабкіна та Влада Яму, співак відповів наступне:

"Мені тут важко сказати, треба розбиратися в кожному випадку окремо... Важко звинувачувати людей, всі ж різні. Якщо людина катастрофічно боїться і її паралізує страх від думки, що кожної секунди вона може померти і може прилетіти туди, де вони знаходяться на території України... Ну, хто я такий, щоб їх засуджувати?" - розповів Фагот.

Він додав, що це вибір цих людей і їх не можна перепрограмувати, чи якось позбавити страху.

"Це важко, але в кожному конкретному випадку треба дивитись окремо - чому, що рухало людиною, чому, для чого..." - заявив співак.

Додамо також, що єдиний син Фагота - 13-річний Нікіта після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з-за кордону. Артист не перечив цьому, оскільки це було рішення сина.