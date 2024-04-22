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"Яка я мр*зь": Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої

Понеділок 22 квітня 2024 08:17
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"Яка я мр*зь": Лебіга "злив" фото зі святкування дня народження Дорофєєвої Фани оцінили новий кадр (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Автор: Поліна Іваненко

Стрімер Міша Лебіга, який нещодавно підірвав мережу дуетним кліпом зі співачкою Надією Дорофєєвою, показав кадри з дня народження артистки. 21 квітня їй виповнилося 34 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Лебіга поділився у своєму Telegram-каналі.

Лебіга "злив" фото з дня народження Дорофєєвої

Так, ввечері 21 квітня стрімер запостив кадр, на якому він позує у кумедних окулярах поруч зі співачкою, яка теж приміряла цікавий аксесуар. В описі під фото Лебіга написав, що дуже любить артистку, а також попросив фанів привітати її в "директ".

Окрім цього, Лебіга зазначив, що світлину було зроблено ввечері, у день народження співачки. Стрімер не забув пожартувати і про те, який кумедний вигляд він мав.

"Фото зроблено тільки що, гляньте, яка я мр*зь", - писав він.

&quot;Яка я мр*зь&quot;: Лебіга &quot;злив&quot; фото зі святкування дня народження Дорофєєвої

Лебіга та Дорофєєва (фото: t.me/leb1gaa)

Як відреагувала мережа

У коментарях під дописом, у якому Лебіга показав смішне фото, юзери не тільки привітали Дорофєєву з днем народження. Також вони жартували й писали:

  • "В неї ж Кацурін є. Нащо ти сім'ю руйнуєш"
  • "Гарна пара буде"
  • "Ну все, тепер стрімів ще тиждень не буде".

Нагадаємо, днями ми називали найкращі дуети Дорофєєвої.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому.

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