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"Какая я мр*зь": Лебига "слил" фото с празднования дня рождения Дорофеевой

Понедельник 22 апреля 2024 08:17
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"Какая я мр*зь": Лебига "слил" фото с празднования дня рождения Дорофеевой Фаны оценили новый кадр (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Автор: Полина Иваненко

Стример Миша Лебига, недавно взорвавший сеть дуэтным клипом с певицей Надей Дорофеевой, показал кадры со дня рождения артистки. 21 апреля ей исполнилось 34 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Лебига поделился в своем Telegram-канале.

Лебига "слил" фото со дня рождения Дорофеевой

Так, вечером 21 апреля стример запостил кадр, на котором он позирует в забавных очках рядом с певицей, тоже примерявшей интересный аксессуар. В описании под фото Лебига написал, что очень любит артистку, а также попросил фанатов поздравить ее в "директе".

Кроме этого, Лебига отметил, что фотография была сделана вечером, в день рождения певицы. Стример не забыл пошутить и о том, как забавно он выглядел.

"Фото сделано только что, посмотрите, какая я мр*зь", - писал он.

&quot;Какая я мр*зь&quot;: Лебига &quot;слил&quot; фото с празднования дня рождения Дорофеевой

Лебига и Дорофеева (фото: t.me/leb1gaa)

Как отреагировала сеть

В комментариях под постом, в котором Лебига показал смешное фото, пользователи не только поздравили Дорофееву с днем рождения. Также они шутили и писали:

  • "У нее же Кацурин есть. Зачем ты семью разрушаешь"
  • "Хорошая пара будет"
  • "Ну все, теперь стримов еще неделю не будет".

Напомним, на днях мы называли лучшие дуэты Дорофеевой.

Кроме того, недавно стало известно, что россияне цинично украли песню "За териконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему военному.

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