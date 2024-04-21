Росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому військовому (відео)

Пісня українського військового Михайла Скорпіона "За териконами" розчулила мережу та вже декілька місяців "розриває" тренди. Це помітили і росіяни, які цинічно вкрали трек та переклали його, змінивши увесь сенс.

Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з Instagram-сторінки блогерки з ніком Viktoria Filipka, сайт "24 канал".

Що відомо про трек "За териконами", а також як мережа реагує на цинічний вчинок росіян, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Росіяни вкрали пісню "За териконами" - деталі

Так, на тлі того, що в мережі часто з'являються відео з українською піснею, мешканці країни-агресорки вирішили її вкрасти та перекласти. При цьому вони назвали свій трек "пародією" й змінили його сенс.

Росіяни співають, що вони б'ють українців "Градами", а також що вони "не винні у цій війні". Цинічний переспів зробив так званий "артист" Міхаіл Пєцкоркін, який робить "кавери" на відомі пісні, а також не забуває прославляти окупантів.

Це помітила, зокрема, і українська блогерка Вікторія Філіпка. Вона записала відео з уривком "перекладеної" пісні. Звісно ж, обурення жінка не приховувала.

Як реагує мережа

Цинічний вчинок росіян обурив українців. У коментарях вони пишуть:

"К*нчені, до кінчиків пальців"

"Злодії, які постійно все і всюди крадуть!"

"Українські терикони стануть їм поперек горла"

"О, Господи! Як воно виє"

"В мене кіт почав ригать, коли почув це".

Що відомо про пісню "За териконами"

Щемливий трек написав військовий Михайло Стасула, відомий як Міша Скорпіон. Він присвятив цю пісню своєму загиблому побратиму. При цьому військовий писав слова, які змушують плакати, в одному з окопів біля Мар'їнки.

Загиблий друг Стасули - Ростислав Терлецький. Його не стало 17 листопада 2022 року.

Сумна пісня швидко стала "вірусною". А потім відомий гурт МюсліUA випустив трек, у якому наклав слова Скорпіона на нову мелодію. Прем'єра треку відбулася у жовтні 2023 року.