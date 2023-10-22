"Як звали дружину Марка Вовчка?" 7 дитячих питань, на які не можуть відповісти дорослі

Як звали дружину Марка Вовчка?

Питання зі шкільної програми, адже твори цієї письменниці всі точно вивчали.

Найрозповсюдженіші відповіді:

він гей

він був як Султан і мав 10 дружин

йому не подобались жінки

хто такий Марко Вовчок?

Що світить, але не гріє?

На це питання українці відповідають більш різноманітно:

лампочка

кохання на відстані

світлофор

фари від машини

місяць

очі кота.

Чому трава зелена?

Це запитання зібрало найбільшу кількість оригінальних відповідей від українців і правильна все ж таки прозвучала.

на неї світить ультрафіолет

такою Боженька її створив

щось штучне додали

бо така природа

тому що в ній є хлорофіл - і це правильна відповідь.

Найбільший орган людини

На це питання люди також відповідають разнообразно

мозок

руки

печінка

легені

нирки

шкіра - і ось це є правильною відповіддю.

Скільки океанів існує?

Українці називають різні цифри, від 5-ти до 9-ти, але коли блогерша попросила перерахувати їхні назви, всі почали губитися.

Як звати жінку верблюда?

На це смішне запитання люди відповідають з гумором:

може Люда

Верблюдка

Верблюдиця

Скільки областей в Україні?

Також запитання зі шкільної програми, яку проходили всі. Але відповісти змогли не всі

9

36

12

23

Але більшість опитаних відповіли, що Україна має 24 області та Автономну Республіку Крим.

Як звати Лесю Українку?

Ще одне питання, яке здається елементарним, але на нього не всі змогли дати правильну відповідь