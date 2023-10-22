"Як звали дружину Марка Вовчка?" 7 дитячих питань, на які не можуть відповісти дорослі

Існує багато питань, які здаються елементарними, адже у школі це точно проходив кожен, але відповідей люди на них не знаходять.
РБК-Україна (проект Styler) проаналізувало Instagram-сторінку блогерки Марії Панків та виділило 8 питань, на які перехожі українці не можуть відповісти правильно.
Питання зі шкільної програми, адже твори цієї письменниці всі точно вивчали.
Найрозповсюдженіші відповіді:
На це питання українці відповідають більш різноманітно:
Це запитання зібрало найбільшу кількість оригінальних відповідей від українців і правильна все ж таки прозвучала.
На це питання люди також відповідають разнообразно
Українці називають різні цифри, від 5-ти до 9-ти, але коли блогерша попросила перерахувати їхні назви, всі почали губитися.
На це смішне запитання люди відповідають з гумором:
Також запитання зі шкільної програми, яку проходили всі. Але відповісти змогли не всі
Ще одне питання, яке здається елементарним, але на нього не всі змогли дати правильну відповідь
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