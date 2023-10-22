"Как звали жену Марка Вовчка?" 7 детских вопросов, на которые затрудняются ответить взрослые

Существует множество вопросов, которые кажутся элементарными, ведь в школе это проходил каждый, но ответов люди на них не находят.
РБК-Украина (проект Styler) проанализировало Instagram-страницу блогера Марии Панкив и выделило 8 вопросов, на которые прохожие украинцы затрудняются ответить правильно.
Вопросы из школьной программы, ведь произведения этой писательницы все точно изучали.
Самые распространенные ответы:
На этот вопрос украинцы отвечают более разнообразно:
Этот вопрос собрал наибольшее количество оригинальных ответов от украинцев и правильный все же прозвучал.
На этот вопрос люди также отвечают разнообразно
Украинцы называют разные цифры, от 5 до 9, но когда блогерша попросила перечислить их названия, все начали теряться.
На этот смешной вопрос люди отвечают с юмором:
Также вопрос по школьной программе, которую проходили все. Но ответить смогли не все
Еще один вопрос, который кажется элементарным, но на него не все смогли дать правильный ответ
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