"Как звали жену Марка Вовчка?" 7 детских вопросов, на которые затрудняются ответить взрослые

Как звали жену Марка Вовчка?

Вопросы из школьной программы, ведь произведения этой писательницы все точно изучали.

Самые распространенные ответы:

он гей

он был как Султан и имел 10 жен

ему не нравились женщины

кто такой Марко Вовчок?

Что светит, но не греет?

На этот вопрос украинцы отвечают более разнообразно:

лампочка

любовь на расстоянии

светофор

фары от машины

месяц

глаза кота.

Почему трава зеленая?

Этот вопрос собрал наибольшее количество оригинальных ответов от украинцев и правильный все же прозвучал.

на нее светит ультрафиолет

такой Боженька ее создал

что-то искусственное добавили

потому что такая природа

потому что в ней есть хлорофилл - и это правильный ответ.

Крупнейший орган человека

На этот вопрос люди также отвечают разнообразно

мозг

руки

печень

легкие

почки

кожа - и вот это является правильным ответом.

Сколько океанов существует?

Украинцы называют разные цифры, от 5 до 9, но когда блогерша попросила перечислить их названия, все начали теряться.

Как зовут жену верблюда?

На этот смешной вопрос люди отвечают с юмором:

может Люда

Верблюдка

Верблюдица

Сколько областей в Украине?

Также вопрос по школьной программе, которую проходили все. Но ответить смогли не все

9

36

12

23

Но большинство опрошенных отвечают, что у Украины есть 24 области и Автономная Республика Крым.

Как зовут Лесю Украинку?

Еще один вопрос, который кажется элементарным, но на него не все смогли дать правильный ответ