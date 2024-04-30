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"Как жизнь? Видимо, все классно". Беглец Влад Яма разозлил украинцев архивным фото из Крыма

Вторник 30 апреля 2024 18:48
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"Как жизнь? Видимо, все классно". Беглец Влад Яма разозлил украинцев архивным фото из Крыма Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с женой и детьми уехал в США, в очередной раз разозлил украинцев. На этот раз беглеца осудили за архивную фотографию в Крыму.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи шоу "Танців із зірками".

Влад Яма снова нарвался на хейт

В своих соцсетях танцовщик поделился снимком, на котором он позирует в брюках и рубашке под водой в бассейне.

Фото сделано в Ялте в 2012 году, и его Яма решил приурочить к Международному дню танца.

"Спасибо танцам и учителям! Международный день танца. Ялта, 2012", - подписал кадр хореограф.

&quot;Как жизнь? Видимо, все классно&quot;. Беглец Влад Яма разозлил украинцев архивным фото из Крыма

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Реакция фанатов

Мнения поклонников в комментариях разделились. Одни начали осуждать Яму за то, что он находится за границей, в то время, как другие присоединились к поздравлениям с его профессиональным праздником.

  • Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі
  • Який креативний кадр, вітаю
  • Вітаю Вас

Напомним, Влад Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны.

Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцор сейчас находится в США.

Ранее СМИ раскрыли подробности побега Власти Ямы.

Также коллега звезды "Танців із зірками" удивил его планам после окончания войны.

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