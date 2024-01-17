"Як у жахливому фільмі". EL Кравчук розповів, як через окупацію не міг поховати батька

El Кравчук поділився особистою трагедією

Батько виконавця помер у 80 років ще у квітні 2022 року. Спочатку він довго хворів на ковід, а після окупації селища на Київщині, де він мешкав, його стан значно погіршився.

Останньою волею чоловіка було поховати його неподалік Бородянки. Однак виконати бажання родича Кравчука було на той момент складно.

EL Кравчук з батьками (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Це було складно, тому що був час такий, що тільки-тільки звільнили Бородянку. Усе заміновано, було складно. Але ж мені пішли назустріч люди", - розповів співак.

Втім, знаменитості вдалося виконати прохання батька завдяки зв’язкам. На прощання з татом, каже зірка, прийшли лише він з мамою.

"Я телефонував першим людям країни, яких знаю особисто, щоб була можливість поховати батька. Все це було як в жахливому якомусь фільмі. Батько любив спілкування, він військовий викладач. Людина мала друзів, учнів, а ховали ми з мамою вдвох", - додав виконавець.

Хто такий Ель Кравчук

Андрій Кравчук (Андрій Остапенко-Кравчук) народився 17 березня 1975 року в Литві.

У 1989 році його сім'я переїхала до Києва. У столиці Кравчук почав свою кар'єру.

На початку 90-х артист став зіркою. Популярність йому принесли пісні Hollywood, "Війна завжди війна", "Навіщо" та інші.

Артист знімався в телешоу, був ведучим і активно давав концерти.