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"Как в ужасном фильме". EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец El Кравчук трогательно вспомнил отца, умершего во время оккупации Бородянки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для издания "СК Лайф".

El Кравчук поделился личной трагедией

Отец исполнителя умер в 80 лет еще в апреле 2022 года. Сначала он долго болел ковидом, а после оккупации поселка на Киевщине, где он жил, его состояние значительно ухудшилось.

Последней волей мужчины было похоронить его неподалеку Бородянки. Однако выполнить желание родственника Кравчука было на тот момент сложно.

EL Кравчук с родителями (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Это было сложно, потому что было время такое, что только-только освободили Бородянку. Все заминировано, было сложно. Но мне пошли навстречу люди", - рассказал певец.

Впрочем, знаменитости удалось выполнить просьбу отца благодаря связям. На прощание с папой, говорит звезда, пришли только он с мамой.

"Я звонил первым людям страны, которых знаю лично, чтобы была возможность похоронить отца. Все это было как в ужасном каком-то фильме. Отец любил общение, он военный преподаватель. Человек имел друзей, учеников, а хоронили мы с мамой вдвоем", - добавил исполнитель.

 

Кто такой Эль Кравчук

Андрей Кравчук (Андрей Остапенко-Кравчук) родился 17 марта 1975 года в Литве.

В 1989 году его семья переехала в Киев. В столице Кравчук начал свою карьеру.

В начале 90-х артист стал звездой. Популярность ему принесли песни Hollywood, "Война всегда война", "Зачем" и другие.

Артист снимался в телешоу, был ведущим и активно давал концерты.

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