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"Додому повертаються люди": Леся Нікітюк розповіла про зйомки у деокупованому Херсоні

Леся Нікітюк (фото: instagram com lesia_nikituk)
Автор: Анна Шиканова

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк уже працює над зйомками нового сезону свого авторського шоу "LeМаршрутка", що показує Новий канал. Зірка вже побувала у Харківській, Миколаївській і Херсонській областях.

Деталей поки що автори проєкту не розголошують, та враженнями Леся все ж поділилася.

Що зняла Нікітюк у деокупованій Херсонській області

Разом із водієм Богданом Богдановичем та своєю жовтою маршруткою Леся проїхала кількома містами та селами Херсонської області.

"Зараз у багатьох населених пунктах Херсонщини активно працюють енергетики. Вони відновлюють електропостачання, за що їм велика подяка!" - каже Леся у своїх сторіз.

Фото: Леся Нікітюк у Херсоні

Ведуча тішиться, що "додому повертаються люди (навіть з дітьми), волонтери допомагають відновлювати дах і встановлювати буржуйки в ті кімнати, які вціліли".

"Уявляєте, люди так хочуть жити у своєму домі. Хай там одна кімната, але ж то рідний дім", - говорить вона.

Попри руйнування, вчинені окупантами, українці не падають духом, а відновлюють рідний край.

"Ми були в селі Посад-Покровське, що вистояло й витримало, але повністю зруйноване. Як це страшно… Вже стільки історій у голові, а щоразу страшно й боляче. Так шкода людей, їхніх будинків. Уявіть, у кожній хаті жила сім’я, в них були собачки, котики, курочки, корівки. І тут якийсь дід вирішив напасти й зруйнувати, вбити, забрати…" - коментує ведуча.

Фото: Леся Нікітюк у Херсоні

"Але у Посад-Покровському надзвичайно сильні люди! Вони чекають на перемогу та відбудову. Збираються разом у будівлі, яка більш-менш вціліла, та спілкуються. Я завітала до них, і мене навіть пригостили кавою", - додала вона.

Звісно, не оминули й незламний обласний центр. Херсон вистояв дев’ять місяців окупації й тепер “одужує” під українським стягом.

"Я завітала в Херсонський художній музей. Окупанти все вивезли звідти. Також розікрали державний архів", - розповіла вона.

Фото: Леся Нікітюк у Херсоні

Окупанти, каже Леся, "повиносили техніку з кабінетів працівників". Але при цьому - і це показує тупість окупантів - "підставки до електрочайників залишили".

"Як завжди", - резюмувала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нікітюк назвала 3 українські документалки, які має подивитися кожен.

А також розповідали про те, що Нікітюк показала фото з унікальної лабораторії у Чорнобилі.

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ХерсонЛеся Нікітюк