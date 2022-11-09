"Як можна бути такими конченими?" Притула висловився про "хороших росіян"

Шукати "хороших росіян" це те саме, що купатися у діжці, наповненій лайном
Таке порівняння зробив шоумен і волонтер Сергій Притула в інтерв'ю РБК-Україна.
Притула каже, що "хороших росіян" зараз він "на горизонті не бачить".
"Я оцю ситуацію з пошуком хороших росіян візуалізую так: уявіть собі, що є діжка, наповнена лайном, і вона дуже погано тхне і тобі хтось каже: там в лайні є кілька діамантів, знайди їх. Але щоб знайти їх, треба дуже вивалятись в тому лайні", - говорить він.
Волонтер пояснює, що він "не любитель подібних процесів", бо хоче дружити з "адекватними країнами".
"І адекватними людьми, які не ставлять собі мету довести всьому світу, що вони богообрані, ходять у вбиральню на вулиці і розказують, що у всьому винні українці, які збирались на них напасти, щоб в їхньому засратому Альметьєвську викрутити лампочку в під'їзді", - додає Притула.
"Я не розумію, як можна бути такими конченими, якими вони є", - резюмував Сергій Дмитрович.
Раніше ми писали, що Сергій Притула розповів, чому на початку війни звертався до російських зірок.
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