"Як можна бути такими конченими?" Притула висловився про "хороших росіян"

Притула каже, що "хороших росіян" зараз він "на горизонті не бачить".

"Я оцю ситуацію з пошуком хороших росіян візуалізую так: уявіть собі, що є діжка, наповнена лайном, і вона дуже погано тхне і тобі хтось каже: там в лайні є кілька діамантів, знайди їх. Але щоб знайти їх, треба дуже вивалятись в тому лайні", - говорить він.

Волонтер пояснює, що він "не любитель подібних процесів", бо хоче дружити з "адекватними країнами".

"І адекватними людьми, які не ставлять собі мету довести всьому світу, що вони богообрані, ходять у вбиральню на вулиці і розказують, що у всьому винні українці, які збирались на них напасти, щоб в їхньому засратому Альметьєвську викрутити лампочку в під'їзді", - додає Притула.

"Я не розумію, як можна бути такими конченими, якими вони є", - резюмував Сергій Дмитрович.