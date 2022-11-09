"Как можно быть такими кончеными?" Притула высказался о "хороших россиянах"

Притула говорит, что "хороших россиян" сейчас он "на горизонте не видит".

"Я эту ситуацию с поиском хороших россиян визуализирую так: представьте себе, что есть бочка, наполненная дерьмом, и она очень плохо пахнет и тебе кто-то говорит: там в дерьме есть несколько бриллиантов, найди их. Но чтобы найти их, надо очень вываляться в поэтому дерьме", - говорит он.

Волонтер объясняет, что он "не любитель подобных процессов", потому что хочет дружить с "адекватными странами".

"И адекватными людьми, которые не ставят своей целью доказать всему миру, что они богоизбранные, ходят в уборную на улице и рассказывают, что во всем виноваты украинцы, которые собирались на них напасть, чтобы в их засраном Альметьевске выкрутить лампочку в подъезде", - добавляет Притула.

"Я не понимаю, как можно быть такими кончеными, как они есть", - резюмировал Сергей Дмитриевич.