"Як в кіно. А може і краще": Наталка Денисенко показала себе у незвичному амплуа

Цю пісню хотіли купити артисти, яких ви точно знаєте

"Самбука" стала квитком в життя для гурту GENTLEMAD, втім цілком могла опинитися в переліку хітів топових артистів українського шоу-бізу. За словами учасників колективу, трек неодноразово намагалися викупити популярні артисти, пропонуючи чималі кошти. Одного разу фронтмен команди Нікіта майже погодився на хороший гонорар, проте внутрішній голос в останній момент не дав вдарити по руках.

"Це була велика спокуса для мене, коли надходили пропозиції від артистів, які і тоді, і сьогодні займають топові місця у просторах нашого шоу-бізнесу. Але в останній момент мене ніби щось зупинило: подумав "нехай вона залишиться зі мною". Я не думав, що ще колись зможу повернутись у музику, проте сьогодні я щасливий, що зробив це", - згадує учасник GENTLEMAD.

Наталка Денисенко порівняла кліп з великим кіно

Як зізнається головна акторка кліпу, який знімали в самому серці Києва, "на зйомках була дуже класна і професійна команда".

Результат вийшов, за словами Денисенко, "як в кіно, а може і краще".

"Все було дійсно по-кіношному, як от на майданчику, коли я граю в кіно чи в серіалах. Все було саме так, навіть не дивлячись на те, що в кліпі в мене не було тексту, це був лише погляд, лише образ. В зйомках була професійність, чіткість, до кожного мікроруху, до кожного погляду", - коментує вона.

Неочікуваний сюжетний поворот і до чого тут ліжко?

Протягом всього кліпу ви бачитиме кадри, де Наталка ділить ліжко з головним героєм. Та насправді все геть не так, як здається з першого погляду.

Сенс кліпу не прозаїчний, а глибинний: кохання може бути таким сильним, що головний герой проніс його зі собою протягом всього життя, і навіть в старості ця історія наповнює його світлом, про що свідчить останній кадр кліпу.



Цікаві факти про GENTLEMAD

Попри те, що дебютний трек GENTLEMAD українці почули лише зараз, сам гурт існує близько трьох років.

Фронтмен Нікіта Чеканський та гітарист Сергій Кордюк обрали таку назву (від англ. gentle - "ніжний" та mad - "божевільний") бо, як і сам гурт, поєднують в собі два паралельні світи: рок та лірику, спокій та драйв.