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"Ядерные" облака напугали жителей Киева: "неужели Чернобыль?"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 28 июня жители города стали свидетелями настоящего шоу в небе. На нем появились гигантские облака, которые некоторым напомнили НЛО, а некоторым форму ядерного гриба.

В нашем материале ниже смотрите потрясающие фото облаков в столице.

Так, например, люди задаются вопросом, откуда возникли такие огромные тучи.

"Всем добрый вечер!!! Что это за фигня? Вышел на балкон покурить, но не успел заснять начало. Не был готов. Фото - 2-3 мин. назад. Кто в курсе - что это? Если судить по направлению, откуда делал снимки - это по ходу Чернобыль... Фото - 7 этаж Стратегическое шоссе 2-а", - написал в группе "Голосеевский район" в Facebook Сергей Сухов.

Гигантские облака над Киевом (фото: facebook.com/groups)

Пользователи соцсетей с удовольствием делятся с подписчиками фотографиями необычных туч над столицей. Отметим, что их можно было наблюдать из разных частей города.

Над Киевом повисли "ядерные облака" (фото из соцсетей)

Как ученые объясняют это явление

В украинском Гидрометцентре объяснили феномен огромных облаков.

"Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus с латинского - "наковальня") - это купчасто-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части" - написали на странице в Facebook.

Как мы ранее писали, Киев накрыла песчаная буря, которую было видно из космоса.

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