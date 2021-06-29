"Ядерные" облака напугали жителей Киева: "неужели Чернобыль?"

Так, например, люди задаются вопросом, откуда возникли такие огромные тучи.

"Всем добрый вечер!!! Что это за фигня? Вышел на балкон покурить, но не успел заснять начало. Не был готов. Фото - 2-3 мин. назад. Кто в курсе - что это? Если судить по направлению, откуда делал снимки - это по ходу Чернобыль... Фото - 7 этаж Стратегическое шоссе 2-а", - написал в группе "Голосеевский район" в Facebook Сергей Сухов.

Гигантские облака над Киевом (фото: facebook.com/groups)

Пользователи соцсетей с удовольствием делятся с подписчиками фотографиями необычных туч над столицей. Отметим, что их можно было наблюдать из разных частей города.

Над Киевом повисли "ядерные облака" (фото из соцсетей)

Как ученые объясняют это явление

В украинском Гидрометцентре объяснили феномен огромных облаков.

"Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus с латинского - "наковальня") - это купчасто-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части" - написали на странице в Facebook.