"Ядерні" хмари налякали жителів Києва: "невже Чорнобиль?"

Так, наприклад, люди задаються питанням, звідки виникли такі величезні хмари.

"Всім добрий вечір!!! Що це за фігня? Вийшов на балкон покурити, але не встиг зняти початок. Не був готовий. Фото - 2-3 хв назад. Хто в курсі - що це? Якщо судити у напрямку, звідки робив знімки - це по ходу Чорнобиль... Фото - 7 поверх Стратегічне шосе 2-а", - написав у групі "Голосіївський район" у Facebook Сергій Сухов.

Гігантські хмари над Києвом (фото: facebook.com/groups)

Користувачі соцмереж із задоволенням діляться з підписниками фотографіями незвичайних хмар над столицею. Відзначимо, що їх можна було спостерігати з різних частин міста.

Над Києвом повисли "ядерні хмари" (фото з соцмереж)

Як вчені пояснюють це явище

В Українському гідрометцентрі пояснили феномен величезних хмар.

"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - "наковальня") - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на межі тропосфери і стратосфери. Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині" - написали на сторінці в Facebook.