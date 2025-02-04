"Я знову вчилася ходити": Марина з Вінниці пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова

Марина не встигла дійти до укриття, як почула свист ракети. Зараз, через два роки після поранення і понад десяти операцій, вона заново вчилася ходити. Фонд Ріната Ахметова забезпечив Марині з Вінниці курс фізичної реабілітації та психологічного відновлення у санаторії на Закарпатті.

"Про Фонд я дізналася від дівчини, яка потрапила під обстріл того ж дня. Вона була тут на реабілітації раніше і сказала: "Їдь, не пожалкуєш". Я звернулася. Мені стає краще - навіть шрами трохи розгладилися. Найбільше мені сподобалися аквагімнастика та масаж", - ділиться Марина.

Вона й досі приймає антидепресанти, адже після пережитого важко ладнати з емоціями. Того дня в неї на очах загинула колега, сама ж вона назавжди запам’ятала і перші хвилини після вибуху, і як переживала за дітей - вони очікували маму вдома.



За словами лікарки-терапевтки санаторію Оксани Фрідманської, Марина поступила до санаторію через понад рік після дуже важкої мінно-вибухової травми та вогнепального поранення з переламами.

"Вона відмічає позитивну динаміку. Відвідувала обидва басейни - термальний та великий плавальний із лікувальною водою, грязелікування, фізіопроцедури, масажі. Також їй були прописані ароматерапія та сольова кімната", - розповідає лікарка.

У рамках проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу цивільним мешканцям України, які постраждали від обстрілів. Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації уже понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).