"Я снова училась ходить": Марина из Винницы прошла курс реабилитации от Фонда Ахметова

Марина не успела дойти до укрытия, как услышала свист ракеты. Сейчас, спустя два года после ранения и более десяти операций, она заново училась ходить. Фонд Рината Ахметова обеспечил Марине из Винницы курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории на Закарпатье.

"О Фонде я узнала от девушки, которая попала под обстрел в тот же день. Она была здесь на реабилитации раньше и сказала: "Езжай, не пожалеешь". Я обратилась. Мне становится лучше - даже шрамы немного разгладились. Больше всего мне понравились аквагимнастика и массаж", - делится Марина.

Она до сих пор принимает антидепрессанты, ведь после пережитого трудно справляться с эмоциями. В тот день у нее на глазах погибла коллега, сама же она навсегда запомнила и первые минуты после взрыва, и как переживала за детей - они ожидали маму дома.



По словам врача-терапевта санатория Оксаны Фридманской, Марина поступила в санаторий спустя более года после очень тяжелой минно-взрывной травмы и огнестрельного ранения с переломами.

"Она отмечает положительную динамику. Посещала оба бассейна - термальный и большой плавательный с лечебной водой, грязелечение, физиопроцедуры, массажи. Также ей были прописаны ароматерапия и солевая комната", - рассказывает врач.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысячам украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).