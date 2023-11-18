UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я не знаю, звідки вони беруться". Соломія Вітвіцька відповіла, на які гроші живе і скільки витрачає на місяць

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка телеканалу 1+1 відповіла, скільки їй потрібно грошей, щоб комфортно себе почувати. За словами телеведучої, у неї є зарплата, на яку вона розраховує.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава+".

Скільки Соломія Вітвіцька витрачає на місяць

Телеведуча зізналася, що навіть не знає, звідки беруться гроші та куди вони діваються.

"Я не знаю, звідки гроші беруться і куди вони діваються. Звісно ж, у мене є зарплата якась, на яку я розраховую, але теоретично я розумію, що чим більше в тебе якісь запити, тим більші у тебе будуть і можливості", - говорить вона.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вітвіцька живе у двокімнатній орендованій квартирі на околиці столиці, а автомобіль заправляє дизелем.

На запитання Дьоміна, скільки у неї йде на заправку авто, Соломія відповіла, що не знає. Проте зазначила, що за квартиру платить близько 15 тисяч гривень.

Також знаменитість сказала, що на життя їй потрібно мінімум одна тисяча доларів, а може і менше.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Під час інтерв’ю Слава поцікавився у Вітвіцької, чи вдається їй відкладати гроші, адже відомо, що на телеканалах зарплати після початку повномасштабного вторгнення зменшилися у декілька разів.

"Окрім зарплатні, бувають ще корпоративи, однак за час війни їх було усього два. Постійно з’являються якісь додаткові витрати: донати, дрони, купити потрібно форму, наприклад. Теоретично відкладати не виходить", - підсумувала ведуча.

 

Раніше телеведуча розповіла про роман з росіянином.

Також Соломія Вітвіцька ділилася фото з братом, який служить в ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Соломия Витвицкаязвезды шоу-бизнеса