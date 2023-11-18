"Я не знаю, откуда они берутся". Соломия Витвицкая ответила, на какие деньги живет и сколько тратит в месяц

Сколько Соломия Витвицкая тратит в месяц

Телеведущая призналась, что даже не знает, откуда берутся деньги и куда они деваются.

"Я не знаю, откуда деньги берутся и куда они деваются. Конечно же, у меня есть зарплата какая-то, на которую я рассчитываю, но теоретически я понимаю, что чем больше у тебя какие-то запросы, тем больше у тебя будут и возможности", - говорит она.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Витвицкая живет в двухкомнатной съемной квартире на окраине столицы, а автомобиль заправляет дизелем.

На вопрос Демина, сколько у нее уходит на заправку авто, Соломия ответила, что не знает. Однако отметила, что за квартиру платит около 15 тысяч гривен.

Также знаменитость сказала, что на жизнь ей нужно минимум одна тысяча долларов, а может и меньше.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Во время интервью Слава поинтересовался у Витвицкой, удается ли откладывать деньги, ведь известно, что на телеканалах зарплаты после начала полномасштабного вторжения уменьшились в несколько раз.

"Помимо зарплаты бывают еще корпоративы, однако за время войны их было всего два. Постоянно появляются какие-то дополнительные расходы: донаты, дроны, купить нужно форму, например. Теоретически откладывать не получается", - подытожила ведущая.