UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я знаю, що з ним відбувається": відома телеведуча розповіла, чому зник Олег Винник

Куди зник Олег Винник (facebook.com.Olegg_Vynnyk_official)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак Олег Вінник у квітні 2022 року повністю зник з інформаційного поля. Телеведуча Міла Єрємєєва підтвердила чутки, що така поведінка артиста пов'язана з його проблемами зі здоров'ям.

Про це вона заявила в інтерв'ю YouTube-каналу GLOSTER FM.

Де зараз співак

Винник зараз знаходиться в Берліні (Німеччина) та там проходить лікування. За словами Єрємєєвої, попри проблеми артист дуже підтримує Україну та навіть допомагає військовим.

"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег - він український артист, він підтримує Україну. Але поки що має перерву, пов'язану зі здоров'ям і всім іншим", - сказала ведуча.

Міла Єрємєєва розповіла про Олега Винника (фото: кадр з відео)

Що відомо про хворобу

Через хворобу Виннику довелося поставити свою кар'єру на паузу. З якою саме недугою бореться він за кордоном Єремєєва уточнювати не стала.

Додамо, що на початку війни співак публічно висловив свою громадянську позицію, різко засудив агресію Росії й вторгнення сприйняв дуже болісно.

Відомо, що здоров'я в Винника похитнулося ще восени 2021 року. Тоді він скасував ряд концертів і виїхав до Німеччини, де довго проживав раніше.

Також у Німеччині він організував благодійний фонд "Вовчиця" і активно допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових.

Важливо, що пошуком машин і їх покупкою він займається особисто, а ще відстежує весь процес їх доставки до адресатів.

Раніше товариш Винника детально розповідав про проблеми співака зі здоров'ям.

Також Винник пояснив, чому ніколи не поїде з концертами в Росію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міла ЄрємєєваОлег Винник