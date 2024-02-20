"Я запропонувала компроміс": Злата Огнєвіч потрапила у скандал з допомогою військовим

Що трапилося в Житомирі

За словам блогера Богдана Беспалова, в Житомирі стався дуже неприємний інцидент між командою Злати, самою співачкою та волонтерами та військовими.

Коли в Житомирі взнали про приїзд та виступ Злати Огнєвіч, то дуже зраділи. Волонтери перед виступом співачки зв'язалися з її директором та попросили зробити аукціон, щоб продати картину пораненого бійця. Гроші від продажу мали піти на потреби поранених військових у шпиталі. Директор Огнєвіч пропозицію підтримав і була письмова домовленість, що поранений боєць в кінці виступу вийде на сцену зі своєю картиною.

Але в день концерту волонтерів та бійця з картиною просто не пропустили до сцени. Охорона сказала, що нічого не знає.

Під час перерви волонтерам вдалося прорватися до співачки, щоб прояснити ситуацію. Вона відповіла, що у неї в концерті нічого такого заплановано не було. Але пообіцяла зробити репост допису про збір коштів для військового шпиталю пізніше. Однак, цього вона не зробила.

Що говорить Злата Огнєвіч

Через декілька годин після концерту Злата розмістила на своїй сторінці в Instagram офіційний коментар з приводу цієї ситуації. Вона розповіла, що за 5 хвилин до концерту на сцену прорвалися невідомі люди, які назвалися волонтерами. Їх перевели за лаштунки, де вони, за словами артистки, поводилися агресивно. Злата зрозуміла, що є якийсь конфлікт та запропонувала компроміс.

"Я запропонувала компроміс: обмінятись контактами, я перевірю інформацію щодо реальності волонтерства і після цього домовитися щодо проведення збору на моїй сторінці, щоби було продуктивно для них. Представники моєї команди дали свої контакти для подальшого спілкування. Якщо хтось має претензії особисто до мене - напишіть особисто, а не возводьте наклепи, не розібравшись в ситуації. Я хочу побачити скріни переписок, докази, а не пусті звинувачення. Я готова до діалогу і вияснити СУТЬ даної ситуації", - підкреслила співачка.