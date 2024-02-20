"Я предложила компромисс": Злата Огневич попала в скандал с помощью военным

Что случилось в Житомире

По словам блогера Богдана Беспалова, в Житомире произошел очень неприятный инцидент между командой Златы, самой певицей и волонтерами и военными.

Когда в Житомире узнали о приезде и выступлении Златы Огневич, очень обрадовались. Волонтеры перед выступлением певицы связались с ее директором и попросили сделать аукцион, чтобы продать картину раненого бойца. Деньги от продажи должны были пойти на нужды раненых военных в госпитале. Директор Огневич предложение поддержал и была письменная договоренность, что раненый боец в конце выступления выйдет на сцену со своей картиной.

Но в день концерта волонтеров и бойца с картиной просто не пропустили на сцену. Охрана сказала, что ничего не знает.

Во время перерыва волонтерам удалось прорваться к певице, чтобы прояснить ситуацию. Она ответила, что у нее в концерте ничего подобного запланировано не было. Но пообещала сделать репост поста о сборе средств для военного госпиталя позже. Однако этого она не сделала.

Что говорит Злата Огневич

Через несколько часов после концерта Злата разместила на своей странице в Instagram официальный комментарий по поводу этой ситуации. Она рассказала, что за 5 минут до концерта на сцену прорвались неизвестные люди, назвавшиеся волонтерами. Их перевели за кулисы, где они, по словам артистки, вели себя агрессивно. Злата поняла, что есть конфликт и предложила компромисс.

"Я предложила компромисс: обменяться контактами, я проверю информацию о реальности волонтерства и после этого договориться о проведении сбора на моей странице, чтобы было продуктивно для них. Представители моей команды дали свои контакты для дальнейшего общения. Если кто-то имеет претензии лично ко мне - напишите лично, а не возводите клевету, не разобравшись в ситуации. Я хочу увидеть скрины переписок, доказательства, а не пустые обвинения. Я готова к диалогу и выяснить СУТЬ данной ситуации", - подчеркнула певица.