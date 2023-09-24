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"Я заливала сливу": "Міс Україна Всесвіт" зізналася в алкогольній залежності

Україна, Неділя 24 вересня 2023 12:28
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"Я заливала сливу": "Міс Україна Всесвіт" зізналася в алкогольній залежності Фото: Анна Неплях зізналася у слабкості від алкоголю (instagram.com/neplyah)
Автор: Людмила Жукова

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях зізналася шанувальникам у тому, що у свій час захоплювалася алкоголем, і, як вона висловилася, "заливала сливу".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-stories української моделі.

Що відомо про залежність Анни Неплях

На щастя, модель із Дніпра поборола слабкість до алкоголю і більше їм не зловживає. Також вона розповіла, що мала потяг до кави та солодощів.

У неї 2020 року у неї були проблеми з алкоголем і тільки влітку цього року вона позбулася залежності.

"З 2020 року я була залежною, яка виявлялася більше чи менше. І лише з цього літа я знаю, що можу відчувати щастя без келиха і алкоголь мені не потрібен", - зізналася Міс Україна Всесвіт 2021 року.

&quot;Я заливала сливу&quot;: &quot;Міс Україна Всесвіт&quot; зізналася в алкогольній залежностіАнна Неплях зізналася в алкогольній залежності (Скриншот)

За її словами, дівчат, які "бухають", він бачить відразу. Річ у тому, що на обличчі алкоголь проявляється у вигляді набряків.

"Я зараз бачу, хто з дівчат бухає. Тут скільки не доглядай себе, але втомлене набрякле обличчя скаже все за вас", - написала Неплях.

До речі, Ганна захоплювалася не лише спиртним, а й солодощами з кавою. За її словами, тоді вона обов'язково з'їдала щодня солодке, бо не могла без цього.

"Я могла за день їсти одні цукерки. Дієта на плитці шоколаду, чи мені обов'язково потрібно було з'їсти бодай щось - хоч би морозиво за день. Коли я зрозуміла, що це фанатично, і цукор контролює мене, я вирішила, що все. Прокинулася і просто перестала їсти солодке", - сказала вона.

&quot;Я заливала сливу&quot;: &quot;Міс Україна Всесвіт&quot; зізналася в алкогольній залежностіАнна Неплях зізналася, що була ласуном (Скриншот)

На щастя, у Ганни вистачило сміливості визнати свої слабкості та подолати їх, а також поділитися особистим зі своїми шанувальниками.

&quot;Я заливала сливу&quot;: &quot;Міс Україна Всесвіт&quot; зізналася в алкогольній залежностіАнна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Раніше Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях шокувала розповіддю про "обстріл" свого автомобіля.

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Анна Неплях