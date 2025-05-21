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"Я його дружина". Кеті Перрі збентежила фанів словами про Орландо Блума (відео)

Кеті Перрі "накинулася" на фана через Орландо Блума (фото: instagram.com/orlandobloom)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кеті Перрі вразила публіку неочікуваним зверненням до фана під час свого туру "Lifetimes". На концерті в Лас-Вегасі вона закликала залишити її коханого в спокої та назвала себе його дружиною.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на фан-акаунт в TikTok.

Так, Кеті грайливо висварила фаната за те, що той нібито зазіхає на її партнера. 

40-річна співачка присіла навпочіпки перед глядачем та пожартувала, що вона вже давно знала про цю ситуацію.

"Ви робите це вже кілька місяців. Ти прийшов не для того, щоб побачити, як я граю", - сказала вона.

"Якщо ти продовжуватимеш писати повідомлення моєму хлопцеві, я подбаю, щоб тебе вивели. Серйозно, живи своїм власним життям. Я його дружина!", - продовжила вона.

Кеті Перрі на концерті в Лас-Вегасі (скриншот)

У відповідь на це відвідувач концерту спробував запропонувати Кеті подарунок, але артистка відмовилася його прийняти.

"Я не хочу його (подарунок - ред.) Я - його. Тримайся, бляха, подалі", - наполягла зірка.

Кажучи "I'm his", Кеті натякала на свою популярну пісню "I'm His, He's Mine", яку заспівала після влаштованої вистави.

@143katyperry In my homewrecker era @Katy Perry #thelifetimestour #katyperry #orlandbloom #doechii #concert #lasvegas @Katy Perry Universe @kursatperry original sound - Kyle Perry

Як відреагували в мережі 

В мережі далеко не всі оцінили жартівливу поведінку артистки. Деякі юзери назвали перфоманс "крінжовим" та "незрозумілим". Інші - зосередилися на словах про "дружину".

Можливо, пара вже давно оформила свої стосунки, але поки не поспішає розповідати публіці.

  • "Вона сказала дружина? Вона вийшла заміж і не сказала нам".
  • "Не знаю, це виглядало заплутано".
  • "Мені подобається марення щодо її чоловіка. Орландо Блум не був гарячим з часів "Піратів Карибського моря". 
  • "Чекайте, вона сказала дружина, а не наречена. Це сталося, друзі, це нарешті сталося".
  • "Як банально. Я серйозно не можу. І вона була суддею в Американському ідолі?"

Перрі під час концерту в Лас-Вегасі (скриншот)

Нагадаємо, Орландо та Кеті заручилися у 2019 році. За рік у них народилася донька Дейзі. У актора також є син Флінн від попереднього шлюбу. Новини про власне одруження пара поки офіційно не повідомляла. 

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