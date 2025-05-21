"Я его жена". Кэти Перри смутила фанов словами об Орландо Блуме (видео)

Так, Кэти игриво отругала фаната за то, что тот якобы посягает на ее партнера.

40-летняя певица присела на корточки перед зрителем и пошутила, что она уже давно знала об этой ситуации.

"Вы делаете это уже несколько месяцев. Ты пришел не для того, чтобы увидеть, как я играю", - сказала она.

"Если ты будешь продолжать писать сообщения моему парню, я позабочусь, чтобы тебя вывели. Серьезно, живи своей собственной жизнью. Я его жена!", - продолжила она.

Кэти Перри на концерте в Лас-Вегасе (скриншот)

В ответ на это посетитель концерта попытался предложить Кэти подарок, но артистка отказалась его принять.

"Я не хочу его (подарок - ред.) Я - его. Держись, бляха, подальше", - настояла звезда.

Говоря "I'm his", Кэти намекала на свою популярную песню "I'm His, He's Mine", которую спела после устроенного представления.

Как отреагировали в сети

В сети далеко не все оценили шутливое поведение артистки. Некоторые юзеры назвали перфоманс "кринжевым" и "непонятным". Другие - сосредоточились на словах о "жене".

Возможно, пара уже давно оформила свои отношения, но пока не спешит рассказывать публике.

"Она сказала жена? Она вышла замуж и не сказала нам".

"Не знаю, это выглядело запутанно".

"Мне нравится бред насчет ее мужа. Орландо Блум не был горячим со времен "Пиратов Карибского моря".

"Подождите, она сказала жена, а не невеста. Это случилось, друзья, это наконец-то случилось".

"Как банально. Я серьезно не могу. И она была судьей в "Американском идоле"?"

Перри во время концерта в Лас-Вегасе (скриншот)

Напомним, Орландо и Кэти обручились в 2019 году. Через год у них родилась дочь Дэйзи. У актера также есть сын Флинн от предыдущего брака. Новости о собственной женитьбе пара пока официально не сообщала.