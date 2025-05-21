"Я его жена". Кэти Перри смутила фанов словами об Орландо Блуме (видео)

Кэти Перри поразила публику неожиданным обращением к фану во время своего тура "Lifetimes". На концерте в Лас-Вегасе она призвала оставить ее возлюбленного в покое и назвала себя его женой.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фан-аккаунт в TikTok.
Так, Кэти игриво отругала фаната за то, что тот якобы посягает на ее партнера.
40-летняя певица присела на корточки перед зрителем и пошутила, что она уже давно знала об этой ситуации.
"Вы делаете это уже несколько месяцев. Ты пришел не для того, чтобы увидеть, как я играю", - сказала она.
"Если ты будешь продолжать писать сообщения моему парню, я позабочусь, чтобы тебя вывели. Серьезно, живи своей собственной жизнью. Я его жена!", - продолжила она.
Кэти Перри на концерте в Лас-Вегасе (скриншот)
В ответ на это посетитель концерта попытался предложить Кэти подарок, но артистка отказалась его принять.
"Я не хочу его (подарок - ред.) Я - его. Держись, бляха, подальше", - настояла звезда.
Говоря "I'm his", Кэти намекала на свою популярную песню "I'm His, He's Mine", которую спела после устроенного представления.
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В сети далеко не все оценили шутливое поведение артистки. Некоторые юзеры назвали перфоманс "кринжевым" и "непонятным". Другие - сосредоточились на словах о "жене".
Возможно, пара уже давно оформила свои отношения, но пока не спешит рассказывать публике.
Перри во время концерта в Лас-Вегасе (скриншот)
Напомним, Орландо и Кэти обручились в 2019 году. Через год у них родилась дочь Дэйзи. У актера также есть сын Флинн от предыдущего брака. Новости о собственной женитьбе пара пока официально не сообщала.
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