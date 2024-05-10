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"Я ворогів не зміг прощати": Павло Зібров довірив свою історію музею "Голоси мирних"

П'ятниця 10 травня 2024 16:41
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"Я ворогів не зміг прощати": Павло Зібров довірив свою історію музею "Голоси мирних" "Я ворогів не зміг прощати": Павло Зібров довірив свою історію музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

"Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати", — такими стали слова знаменитої пісні Павла Зіброва "Хрещатик" під час повномасштабної війни. "Не зміг — і не буду", — підкреслює відомий співак і композитор, Народний артист України. Він багато виступає для постраждалих від війни та наших захисників.

Свою історію Павло Зібров довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення артист переконався, що його підтримка потрібна не лише близьким: емоції, які надає творчість, важливі для українців у воєнний час.

"Це була моя відповідальність, певний моральний обов’язок. Я розумів, що потрібно було щось робити… Щоразу переконуюся: люди чекають на артистів. Творчі зустрічі та спілкування з виконавцями, яких вони встигли полюбити, підіймають дух", — розповідає Павло.

Співак активно концертує як в Україні, так і в Європі. Проводить творчі вечори у модульних містечках для переселенців, у реабілітаційних центрах і бліндажах, дитячих будинках і шпиталях. Павло створює нові пісні, які знаходять відгук у серцях. А сам він надихається силою та мужністю українців.

"Я зустрічаюся з сотнями людей. Дивлюся в очі воїнів, хлопців і дівчат, — скільки в них сили! Скільки в них відваги, оптимізму і віри в те, що ми відвоюємо нашу землю і виженемо ворога. І цим вони мене заряджають. Нас не скорити, нація — сильна, мужня, талановита. Україна понад усе", — ділиться артист.

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Павло Зібров
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