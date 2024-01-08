"Я вмирала разом з рідним містом": українська журналістка випустила книгу про Маріуполь

"Сусід сказав, що Бог покинув Маріуполь. Він боявся всього, що бачив. Я жива і тепер буду жити довго. А моє місто вмирає болісною смертю. Двадцять днів я вмирала разом з ним. Я була в пеклі»", - писала Надія про те, через що довелося пройти.

21 березня 2022 року газета The New York Times вперше опублікувала уривки зі щоденника Надії Сухорукової, у якому були описані докази реальних злочинів Росії в Україні. Уривки зі щоденника були опубліковані у Великій Британії, США, Німеччині, Україні та Шотландії.

У Європарламенті їх зачитав тодішній міністр закордонних справ Латвії, а нині президент Едгарс Рінкевичс. Також в Європарламенті був показаний документальний фільм "Маріуполь. Втрачена надія", який було знято за мотивами цієї книги.

"Я народилася в Маріуполі і прожила там все своє життя. Це місто мого дитинства, моєї любові і мого щастя. Я ніколи не думала, що побачу його мертвим. Я навіть не могла уявити, що буду описувати його агонію. Я не сподівалася, що переживу це пекло, тому намагалася зафіксувати події, щоб залишити по собі слід", - пише про свою книгу Надія Сухорукова.

Очевидиця страшних подій, горя і втрат ділиться з читачем власними емоціями та правдою з перших вуст. Цю місію поділяє музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, в архіві якого зібрано вже понад 97 тисяч живих свідчень українців про пережите під час війни.

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