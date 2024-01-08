"Я умирала вместе с родным городом": украинская журналистка выпустила книгу о Мариуполе

"Сосед сказал, что Бог покинул Мариуполь. Он боялся всего, что видел. Я жива и теперь буду жить долго. А мой город умирает мучительной смертью. Двадцать дней я умирала вместе с ним. Я была в аду", - писала Надежда о то, через что пришлось пройти.

21 марта 2022 г. газета The New York Times впервые опубликовала отрывки из дневника Надежды Сухоруковой, в котором были описаны доказательства реальных преступлений России в Украине. Выдержки из дневника были опубликованы в Великобритании, США, Германии, Украине и Шотландии.

В Европарламенте их зачитал тогдашний министр иностранных дел Латвии, а ныне президент Эдгарс Ринкевичс. Также в Европарламенте был показан документальный фильм "Мариуполь. Утраченная надежда", который был снят по мотивам этой книги.

Я родилась в Мариуполе и прожила там всю свою жизнь. Это город моего детства, моей любви и моего счастья. Я никогда не думала, что увижу его мертвым. Я даже не могла представить, что буду описывать его агонию. Я не надеялась, что переживу этот ад, поэтому пыталась зафиксировать события, чтобы оставить после себя след", - пишет о своей книге Надежда Сухорукова.

Очевидница страшных событий, горя и потерь делится с читателем своими эмоциями и правдой из первых уст. Эту миссию разделяет музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, в архиве которого собрано уже более 97 тысяч живых свидетельств украинцев о пережитом во время войны.

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