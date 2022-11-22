"Я відчув, що знайшов єдинорога": вчений сфотографував голуба-фазана, якого 140 років вважали вимерлим

Великий чорношийого голуба-фазана виявили на острові Фергюсон, архіпелагу Антрекасто біля східної частини Папуа-Нової Гвінеї. У цього птаха широкий і стиснутий з боків хвіст, який разом із великими розмірами птаха, робить його схожим на фазана.

Востаннє цей птах був задокументований у 1882 році. Тоді він був вперше описаний, хоч сучасні орнітологи про нього знають дуже мало.

Вважалося, що популяція на Фергюсон була дуже мала і швидко скорочувалася. А потім цей вид голуба-фазана зарахували до вимерлих.

Місцеві мисливці повідомляли, що кілька разів бачили птаха, який дуже схожий на чорношийого голуба-фазана, але жодних доказів його існування не було.

Дослідницькій групі вдалося розставити фотопастки й після кількох місяців птаха вдалося сфотографувати.

Фото: Doka Nason/American Bird Conservancy

"Коли ми зібрали фотопастки, я прикинув, що шанс сфотографувати чорношийого голуба-фазана становить менше одного відсотка. Потім, коли я переглядав фотографії, я був приголомшений фотографією цього птаха, що проходить повз нашу камеру", - розповів науковий співробітник Корнельського університету, керівник експедиції Джордан Бурсма.

"Після місяця пошуків, побачивши ці перші фотографії голуба-фазана, я відчув, що знайшов єдинорога", - додав інший керівник експедиції та директор програми про птахів Джон С. Міттермайєр.

Експедиція прибула на Фергюсон у вересні й понад місяць подорожувала островом, сподіваючись знайти голуба-фазана. Через гористу місцевість пошук птиці був дуже складним.

"Лише коли ми дісталися сіл на західному схилі гори Кілкерран, ми почали зустрічати мисливців, які бачили та чули голуба-фазана. Місцеві називають цього птаха "Ауво" і ми відчули, що наближаємося до середовища проживання чорношийого голуба-фазана", - розповів біолог Джейсон Грег.

Група розставила 12 камерпасток на схилах гори Кілкерран, найвищої гори на острові та ще 8 - у тих місцях, де мисливці раніше бачили птицю. Ще одну камеру поставили в лісі, бо в цій місцевості теж бачили голуба-фазана.

Це не перша експедиція з пошуку голуба-фазана. Раніше команда зробила подібну спробу у 2019 році. Але попри всі розповіді мисливців та зазначені місця, птаха так і не вдалося виявити.

Але експедиція у 2022 році таки увінчалася успіхом - за два дні до закінчення операції голуб-фазан потрапив на приховані камери.

З урахуванням усіх даних, дослідники зазначають, що популяція цього птаха дуже невелика. Усю інформацію передадуть до спільноти захисту птахів, щоб голуба-фазана взяли під охорону.

"Це нове відкриття - неймовірний маяк надії для інших птахів, які були втрачені на півстоліття або більше. Крім надії на пошук інших втрачених видів, подібна інформація, зібрана командою, послужила основою для збереження цього надзвичайно рідкісного птаха, який справді перебувати під серйозною загрозою разом з іншими унікальними видами на острові Фергюсон", - наголосили вчені.