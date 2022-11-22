"Я почувствовал, что нашел единорога": ученый сфотографировал голубя-фазана, которого 140 лет считали вымершим

Крупного черношейного голубя-фазана обнаружили на острове Фергюсон, архипелага Антрекасто у восточной части Папуа-Новой Гвинеи. У этой птицы широкий и сжатый с боков хвост, который вместе с крупными размерами птицы, делает ее похожей на фазана.

Последний раз эта птица была задокументирована в 1882 года. Тогда она была впервые описана, хотя современные орнитологи о ней знают очень мало.

Считалось, что популяция на Фергюсон была очень мала и быстро сокращалась. А потом этот вид голубя-фазана отнесли к вымершим.

Местные охотники сообщали, что несколько раз видели птицу, которая очень похожа на черношейного голубя-фазана, но никаких доказательств его существования не было.

Исследовательской группе удалось расставить фото-ловушки и после нескольких месяцев птицу удалось сфотографировать.

Фото: Doka Nason/American Bird Conservancy

"Когда мы собрали фото-ловушки, я прикинул, что шанс сфотографировать черношейного голубя-фазана составляет менее одного процента. Затем, когда я просматривал фотографии, я был ошеломлен фотографией этой птицы, проходящей мимо нашей камеры", - рассказал научный сотрудник Корнельского университета, руководитель экспедиции Джордан Бурсма.

"После месяца поисков, увидев эти первые фотографии голубя-фазана, я почувствовал, что нашел единорога", - добавил другой руководитель экспедиции и директор программы о птицах Джон С. Миттермайер.

Экспедиция прибыла на Фергюсон в сентябре и более месяца путешествовала по острову в надежде обнаружить голубя-фазана. Из-за гористой местности поиск птицы был очень сложным.

"Только когда мы добрались до деревень на западном склоне горы Килкерран, мы начали встречать охотников, которые видели и слышали голубя-фазана. Местные называют эту птицу "Ауво" и мы почувствовали, что приближаемся к среде обитания черношейного голубя-фазана", - рассказал биолог Джейсон Грегг.

Группа расставила 12 камер-ловушек на склонах горы Килкерран, самой высокой горы на острове и еще 8 - в тех местах, где охотник ранее видели птицу. Еще одну камеру поставили в густо лесу, так как в этой местности тоже видели голубя-фазана.

Стоит отметить, что это не первая экспедиция по поиску голубя-фазана. Ранее команда сделала подобную попытку в 2019 году. Но несмотря на все рассказы охотников и указанные места, птицу так и не удалось обнаружить.

Но экспедиция в 2022 году все-таки увенчалась успехом - за два дня до окончания операции, голубь-фазан попал на скрытые камеры.

С учетом всех данных, исследователи отмечают, что популяция этой птицы весьма невелика. Всю информацию передадут в сообщества защиты птиц, чтобы голубя-фазана взяли под охрану.

"Это новое открытие - невероятный маяк надежды для других птиц, которые были потеряны на полвека или более. Помимо надежды на поиск других потерянных видов, подобная информация, собранная командой, послужила основой для сохранения этой чрезвычайно редкой птицы, которая действительно находиться под серьезной угрозой вместе с другими уникальными видами на острове Фергюсон", - подчеркнули ученые.