"Я не усвідомлюю цього": у популярної співачки діагностували рак

За словами артистки, діагноз їй поставили ще два місяці тому, і вже 15 червня на неї чекає операція - одразу після виступу на масштабному музичному фестивалі Summertime Ball у Лондоні.

"Мені поставили діагноз раку грудей на ранній стадії. Рак – це відстій у будь-якій формі, але я дотримуюсь слова “рання”, - зізналася Джессі.

Знаменитість каже, що на деякий час зникне з публічного простору, аби зосередитися на здоров’ї та відновленні.

Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)

"Це дуже драматичний спосіб збільшити груди. Я збираюся зникнути на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, і повернуся з величезними грудьми та ще більшою кількістю музики", - додала вона з властивим їй гумором.

Артистка також зізналася, що довго не наважувалася відкритися публічно щодо хвороби, але зрештою змінила думку з кількох причин.

"По-перше, егоїстично, що я недостатньо про це говорю. Я не усвідомлюю цього, тому що я так старанно працюю”, - говорить виконавиця.

А ще Джессі хоче підтримати тих, хто проходить через подібне випробування.

Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)

"Мені розриває серце те, що так багато людей переживають стільки ж подібних і найгірших подій - це те, що вбиває мене", - поділилася вона.

Попри все, співачка зізнається, що цей період став для неї важливим уроком.

"Це був шалений час, але також чудовий і дав мені цю неймовірну перспективу. Але, щиро кажучи, мені потрібно це осмислити і поговорити про це, і мені потрібні обійми. Ви любили мене у всі мої добрі та важкі часи. І я не хочу, щоб зараз було інакше”, - підсумувала зірка.

Що відомо про Jessie J

Jessie J - популярна британська співачка та авторка пісень. У травні 2023 року вона вперше стала мамою - на світ з’явився її син, на ім'я Скай, якого вона народила від свого коханого, баскетболіста Чанана Сафіра Колмана.

У липні 2024-го артистка поділилася ще однією особистою історією: їй поставили діагноз обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)

Виконавиця відверто розповіла про те, як живе з цими станами, і вкотре довела, що не боїться бути щирою перед своїми фанатами.

До найгучніших хітів Jessie J належать "Domino", емоційна балада "Flashlight", прониклива "Nobody's Perfect" та вибухова "Bang Bang", яку вона записала разом з Аріаною Гранде та Нікі Мінаж.