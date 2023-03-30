"Я тут, щоб ви могли спати спокійно". Воїн ЗСУ показав проникливе відео на пісню, яку він записав прямо на передовій

Захисник України та волонтер Павло Прижегодський написав проникливий трек про перемогу у війні. Пісня присвячена загиблим побратимам Павла, а до написання його підштовхнула трагедія, що сталася на передовій.

До повномасштабного вторгнення Павло Прижегодський був громадським діячем і більшу частину свого життя займався музикою. У квітні 2022 року він вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ.

Сьогодні Павло аеророзвідник у 68-ій бригаді імені Олекси Довбуша. Перебуваючи вже на фронті, Павло попросив волонтерів привезти його гітару. На передовій хлопець також грав і співав пісень, за що побратими дали позивний "Гітарист".

Павло "Гітарист" Прижегодський пише пісні на фронті (фото: пресслужба)

Як народилася пісня "Моя перемога"

Наприкінці літа в бригаді Павла сталася трагедія: вночі ворожа ракета влучила у штаб зв'язківців. У результаті удару загинуло 13 людей. Павло згадує, що з побратимом повинні були заїхати на позицію, проте коли підʼїхали до будівлі, побачили лише руїни.

Тоді "Гітарист" почав записувати "Дим від пожежі влягає долиною, сипляться межі, що звуть Україною".

До написання "Моєї перемоги" підштовхнула втрата побратимів (фото: пресслужба)

За кілька тижнів Павло дописав куплет, зіграв її в імпровізації один раз. Основні частини пісні були записані на фронті, в облаштованому під студію підвалі, який розташований фактично на лінії зіткнення. Так народилася "Моя перемога".

"Ця пісня - присвята моїм друзям, Миколі Дитко та Назару Гладкому. Вони загинули влітку 2022 року за різних обставин та на різних ділянках фронту. Вони навіть не були знайомі одне з одним, але їх багато чого об'єднувало", - розповідає Павло.

Тому кожного разу, коли Павло грає "Моя Перемога", згадує про Миколу та Назара, побратимів-зв'язківців і всіх, хто був вбитий росіянами у цій війні.

Під час повномасштабної війни Павло втратив двох близьких побратимів (фото: пресслужба)

На створення відео до пісні музиканта надихнули дитячі малюнки, які вони отримують з волонтерською допомогою.

"Відео ділиться на три частини та зображає війну очима дітей: спочатку - страх та горе, необхідність покидати свою домівку, всі навколо стають солдатами, зруйновані будинки, потяг", - описує Павло.

Потім показують єднання українського народу, а у фіналі - довгоочікувана перемога.