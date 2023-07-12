"Я тата поховала": юна дівчина у Чернівцях намагалась вкоротити собі віку

В Чернівцях дівчина намагалась скоїти самогубство. Однак поліцейські оперативно зреагували на подію та врятували її.

Про це розповіли в патрульній поліції Чернівецької області.

Деталі моторошної історії

11 липня, близько 21-ї години, поліцейські отримали виклик про спробу самогубства. Через радіоефір інформацію про подію передали всім екіпажам, які працюють в місті.

Дуже швидко патрульні поїхали на територію покинутого м'ясокомбінату, де на 3-му поверсі помітили схвильовану та заплакану 16-річну дівчину.

На відео, яке виклали поліцейські видно, як просили дівчинку не робити цього.

"Візьми себе в руки я тебе дуже прошу. Все заспокойся, відійди від краю, Марія", - сказав один із патрульних.

"Я поховала тата", - натомість відповіла дівчина,.

Потім правоохоронець піднявся до неї на 3 поверх. Як дівчина його побачила, то вимагала до неї не підходити.

"Ну не підходь, будь ласка. Один твій крок і я стрибаю", - сказала Марія.

Продовження

Потім чоловік запитав дозвіл чи можна йому зняти бронежилет, оскільки йому спекотно, на що дівчина відповіла згодою. Після цього патрульний ще запитав чи можна йому стати на її місце. Спочатку вона не погоджувалась, потім дозволила.

"Підібравши момент, коли громадянка відволіклася, патрульний оперативно зреагував, підбіг, схопив її та відтягнув від краю будинку. Далі була тривала розмова інспекторів з дівчиною. Врятовану передали медикам", - резюмували в повідомленні.