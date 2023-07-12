"Я папу похоронила": юная девушка в Черновцах пыталась покончить с собой

В Черновцах девушка пыталась совершить самоубийство. Однако полицейские оперативно среагировали на происходящее и спасли ее.

Об этом рассказали в патрульной полиции Черновицкой области.

Детали жуткой истории

11 июля, около 21 часов, полицейские получили вызов о попытке самоубийства. Через радиоэфир информацию о происшествии передали всем экипажам, работающим в городе.

Очень быстро патрульные поехали на территорию заброшенного мясокомбината, где на 3 этаже заметили взволнованную и заплаканную 16-летнюю девушку.

На видео, которое выложили полицейские, видно, как просили девочку не делать этого.

"Возьми себя в руки я тебя очень прошу. Все успокойся, отойди от края, Мария", - сказал один из патрульных.

"Я похоронила папу", - ответила девушка.

Затем полицейский поднялся к ней на 3 этаж. Когда девушка его увидела, то требовала к ней не подходить.

"Ну не подходи, пожалуйста. Один твой шаг и я прыгаю", - сказала Мария.

Продолжение

Затем мужчина спросил разрешения, можно ли ему снять бронежилет, поскольку ему жарко, на что девушка ответила согласием. После этого патрульный еще спросил, можно ли ему стать на ее место. Сначала она не соглашалась, потом разрешила.

"Подобрав момент, когда она отвлеклась, патрульный оперативно среагировал, подбежал, схватил ее и оттащил от края дома. Дальше был длинный разговор инспекторов с девушкой. Спасенную передали медикам", - резюмировали в сообщении.