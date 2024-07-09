"Я такого ще не бачила!" У місті під Києвом з кранів полилася блакитна вода (відео)

У місті Фастів, що знаходиться недалеко від Києва, з кранів місцевих мешканців почала текти блакитна вода.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео, опубліковане у Facebook -спільноті “iFastiv / іФастів”.

На кадрах, показаних місцевою жителькою Ольгою, видно, як з крана у ванній кімнаті ллється вода блідо-блакитного кольору.

"Я такого ще не бачила", - говорить жінка.

Скриншот з відео

Це незвичне явище можна було спостерігати вранці 9 липня.

У коментарях до відео люди жартують, що це з крана ллється Blue Curacao - лікер, що може мати блакитний колір. Інші пишуть, що це "Тосол" на халяву".

"Блакитна - то дуже чиста має бути. Але вам не вгодиш, рижа - погана, блакитна - погана", - сміється ще один коментатор.

У Фастові (що біля Києва) у людей з кранів тече Blue Curacao. Хто там каже, що погано живеться? pic.twitter.com/Bx8KJMfznl — Катя Косач (@KatrusaKosac) July 9, 2024

До речі, нещодавно з подібною проблемою зіштовхувалися мешканці й інших міст біля Києва - і навіть в столиці. Щоправда, в інші дні - зокрема, мешканці Софіївської Борщагівки спостерігали цікаве явище ввечері 30 червня.

У столиці з кранів текла блакитна вода (фото: Юлія Гаюк, РБК-Україна)

Чому вода з кранів може бути синьою?

Причиною того, що з кранів тече блакитна вода, швидше за все, є те, що частина мешканців багатоповерхівок використовують в унітазах знезаражувальні таблетки синього або зеленого кольорів, кидаючи їх безпосередньо в бачок.

Саме таблетки та мийний (пральний) засіб провокують яскравий колір води.

А під час проривів, коли на мережах водоканалу призупиняється водопостачання (або під час зникнення напруги та зупинки насосів), воду у помешканнях без зворотного клапана може затягувати у загальний стояк будинку. Після відновлення подачі води, вона із загального стояка повертається споживачам.

Достатньо всього лише однієї квартири на будинок, яка "випускає" забарвлену воду, щоб потім ця блакитна вода попала до сусідніх квартир.

Для запобігання подібних ситуацій спеціалісти радять замінити (зремонтувати) або взагалі встановити (якщо у вас його немає) зворотний клапан для води.

Слід наголосити, що водоканал не може зафарбувати воду з крана.