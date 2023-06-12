"Я такого моря ще не бачив": еколог про наслідки підриву Каховської ГЕС для Одеської затоки

Сміття після шторму осел на дні моря

Узбережжя Чорного моря на Одещині охопило шторм і в морі почало змивати все сміття та органіку, які принесло водою після вибуху Каховської ГЕС. Балинський зазначає, що море поводиться ображено.

"32 роки живу в Одесі, але такого моря не бачив ніколи! Шквальний південно-західний вітер з дуже хльосткою хвилею. Море ніби образилося і вирішило забрати з берега і перемолоти всю органіку та сміття", - пише еколог.

Він зазначає, що такий напрямок вітру посприяв "замиканню" плавучої органіки та сміття в Одеській затоці. А сильні хвилі призвели до того, що більшість плаваючих залишків рослин тепер втоплені на дні.

"Пляшок на поверхні теж стало значно менше. За кількістю затоплених матраців та подушок, Одеська затока тепер найкомфортніша у світі", - додає Балинський.

Він зазначає, що завдяки вітру солоність води трохи побільшала.

"Потужний вітер пригнав воду з відкритого моря і трохи підняв солоність, проте інтенсивний болотяний колір показує, що незначно. Різке зниження температури також знижує ймовірність інтенсивного цвітіння фітопланктону та ціанобактерій. Бідні жаби та тритони почуваються погано", - описав ситуацію фахівець.

Балинський також зробив невтішний прогноз щодо риби.

"Думаю, що найближчим часом у затоці загинуть усі амфібії та велика кількість прісноводної риби", - вважає еколог.

Як виглядає Чорне море зараз (фото: facebook.com/balinskyy.vladislav)

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Через це почалася повінь, вода накрила тисячі гектарів землі, затопила десятки сіл.

На цей час відомо вже про 8 загиблих, доля ще понад 40 осіб – невідома.

У Херсонській області проводяться рятувальні операції: людей та тварин евакуювали у безпечні місця. Сміття течією несе в Одеську область. Також відомо, що теракт призвів до опріснення Чорного моря.