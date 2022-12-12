"Я стану дідусем": Ахтем Сеітаблаєв розповів про поповнення в родині

За словами актора, поповнення у сім'ї заплановано на січень наступного року.

50-річний Сеітаблаєв не зміг стримати своїх емоцій, коли розповідав про подію. Він повідомив, що 27-річна донька зараз проживає разом із чоловіком у Бельгії. Зараз Назли вже на восьмому місяці вагітності.

"Моя доросла дочка зараз у Бельгії. Вона повинна ось-ось стати мамою, дай Боже. Я в січні стану дідусем, сподіваюся", - сказав Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, що стане дідусем (скрін)

Що відомо про доньку

Назли пішла стопами батька і присвятила своє життя акторству. Дівчина вийшла заміж у вересні 2021 року. Церемонія одруження відбулася в Туреччині, в курортному містечку Кемер.

Ахтем Сеітаблаєв з Назли (instagram.com/seitablaiev)