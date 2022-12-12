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"Я стану дідусем": Ахтем Сеітаблаєв розповів про поповнення в родині

Ахтем Сеітаблаєв стане дідусем (instagram.com/seitablaiev)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів, що зовсім скоро він стане дідусем. Старша дочка артиста Назли вагітна.

Про це він розповів в "Сніданок з 1+1".

За словами актора, поповнення у сім'ї заплановано на січень наступного року.

50-річний Сеітаблаєв не зміг стримати своїх емоцій, коли розповідав про подію. Він повідомив, що 27-річна донька зараз проживає разом із чоловіком у Бельгії. Зараз Назли вже на восьмому місяці вагітності.

"Моя доросла дочка зараз у Бельгії. Вона повинна ось-ось стати мамою, дай Боже. Я в січні стану дідусем, сподіваюся", - сказав Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, що стане дідусем (скрін)

Що відомо про доньку

Назли пішла стопами батька і присвятила своє життя акторству. Дівчина вийшла заміж у вересні 2021 року. Церемонія одруження відбулася в Туреччині, в курортному містечку Кемер.

Ахтем Сеітаблаєв з Назли (instagram.com/seitablaiev)

Раніше ми повідомляли, що знаменитий Ахтем Сеітаблаєв несподівано розлучається після 10 років шлюбу.

Також актор розповідав, чому українські фільми не приносять прибутку.

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