"Я співачка, а не політик". Ані Лорак виправдалася перед росіянами за "допомогу" українцям (фото)

Колишня українська співачка Ані Лорак зізналася, що насправді допомагає українським біженцям. Проте вона відразу виправдалася за це перед своїми російськими фанатами.
Відповідний допис з'явився на її сторінці в Instagram.
Здогадки про це почали з'являтися досить давно, однак сама співачка ні спростовувала, ні підтверджувала їх. Через це в росіян почали виникати запитання до артистки.
Для того, щоб не втратити ще й російську аудиторію, вона вирішила розставити всі крапки на "і".
Ані Лорак заявила, що ще з 2008 року отримала "багато визнання та любові від простих людей у Росії". Саме тому "за покликом серця" вона допомагає дітям-сиротам і сім'ям біженців з України.
"Це адресна допомога людям, які втратили кров", - пише милосердна зрадниця.
Але водночас додає, що ніколи та нікому не надавала військову допомогу, тому що це суперечить її віруванням. Цікаво, чи суперечить віруванням Ані Лорак армії РФ в Україні?
"Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки любов і музика можуть об'єднати нас у мирі", - проявила свою "позицію" співачка.
Ані Лорак виправдалася за підтримку українських біженців (скриншот: Styler)
Нагадаємо, що після анексії Криму і початку війни на сході України Лорак виступала у РФ, що викликало критику в Україні та супроводи концертів співачки в різних містах України акціями протесту і зіткненнями з правоохоронцями.
До речі, раніше Ані Лорак взяла участь у новому шоу на росТВ, за що також отримала хвилю критики.