"Я певица, а не политик". Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам (фото)

Ани Лорак "помогает" украинцам?

Предположения об этом начали появляться достаточно давно, однако сама певица ни опровергала, ни подтверждала их. Поэтому у россиян начали возникать вопросы к артистке.

Для того чтобы не потерять еще и российскую аудиторию, она решила расставить все точки на "і".

Ани Лорак заявила, что еще с 2008 года получила "много признания и любви от простых людей в России". Именно поэтому "по зову сердца" она помогает детям-сиротам и семьям беженцев из Украины.

"Это адресная помощь людям, потерявшим кровь", - пишет милосердная предательница.

Но в то же время добавляет, что никогда и никому не оказывала военную помощь, потому что это противоречит ее верованиям. Интересно, противоречит ли верованием Ани Лорак действия армии РФ в Украине?

"Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас в мире", - проявила свою "позицию" певица.

Ани Лорак оправдалась за поддержку украинских беженцев (скриншот: Styler)

Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины Лорак выступала в РФ, что вызвало критику в Украине и сопровождение концертов певицы в разных городах Украины акциями протеста и столкновениями с правоохранителями.