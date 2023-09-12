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"Я певица, а не политик". Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам (фото)

Ани Лорак опозорилась своим очередным заявлением (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Бывшая украинская певица Ани Лорак призналась, что действительно помогает украинским беженцам. Однако она сразу оправдалась за это перед российскими фанатами.

Соответствующий пост появилось на ее странице в Instagram.

Ани Лорак "помогает" украинцам?

Предположения об этом начали появляться достаточно давно, однако сама певица ни опровергала, ни подтверждала их. Поэтому у россиян начали возникать вопросы к артистке.

Для того чтобы не потерять еще и российскую аудиторию, она решила расставить все точки на "і".

Ани Лорак заявила, что еще с 2008 года получила "много признания и любви от простых людей в России". Именно поэтому "по зову сердца" она помогает детям-сиротам и семьям беженцев из Украины.

"Это адресная помощь людям, потерявшим кровь", - пишет милосердная предательница.

Но в то же время добавляет, что никогда и никому не оказывала военную помощь, потому что это противоречит ее верованиям. Интересно, противоречит ли верованием Ани Лорак действия армии РФ в Украине?

"Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас в мире", - проявила свою "позицию" певица.

Ани Лорак оправдалась за поддержку украинских беженцев (скриншот: Styler)

Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины Лорак выступала в РФ, что вызвало критику в Украине и сопровождение концертов певицы в разных городах Украины акциями протеста и столкновениями с правоохранителями.

Кстати, ранее Ани Лорак приняла участие в новом шоу на росТВ, за что также получила волну критики.

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Ани Лорак