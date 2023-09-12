"Я певица, а не политик". Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам (фото)

Бывшая украинская певица Ани Лорак призналась, что действительно помогает украинским беженцам. Однако она сразу оправдалась за это перед российскими фанатами.
Соответствующий пост появилось на ее странице в Instagram.
Предположения об этом начали появляться достаточно давно, однако сама певица ни опровергала, ни подтверждала их. Поэтому у россиян начали возникать вопросы к артистке.
Для того чтобы не потерять еще и российскую аудиторию, она решила расставить все точки на "і".
Ани Лорак заявила, что еще с 2008 года получила "много признания и любви от простых людей в России". Именно поэтому "по зову сердца" она помогает детям-сиротам и семьям беженцев из Украины.
"Это адресная помощь людям, потерявшим кровь", - пишет милосердная предательница.
Но в то же время добавляет, что никогда и никому не оказывала военную помощь, потому что это противоречит ее верованиям. Интересно, противоречит ли верованием Ани Лорак действия армии РФ в Украине?
"Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас в мире", - проявила свою "позицию" певица.
Ани Лорак оправдалась за поддержку украинских беженцев (скриншот: Styler)
Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины Лорак выступала в РФ, что вызвало критику в Украине и сопровождение концертов певицы в разных городах Украины акциями протеста и столкновениями с правоохранителями.
Кстати, ранее Ани Лорак приняла участие в новом шоу на росТВ, за что также получила волну критики.