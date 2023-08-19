"Я сьогодні посивів": донька відомого музиканта потрапила під обстріл Чернігова

Що з донькою Івана Леньо

21-річна Маланка написала татові, що в момент прильоту по драмтеатру вона була через дорогу від нього.

Дівчина отримала дрібні подряпини і стала свідком жаху, який був в центрі міста після атаки росіян.

"Я сьогодні посивів", - підписав Іван Леньо свою публікацію.

За словами Маланки, довелося бігти по склу поміж людських тіл.

"Я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам. Добігли до підвалу, скло витрусили, рани обробили. Мама теж в підвалі, але в іншому, поки сидим тут", - написала донька музиканта.

Донька Івана Леньо постраждала в Чернігові (фото: facebook.com/ivan.lenyo)

Що відомо про атаку на Чернігів

Росіяни для удару по Чернігову вдень 19 серпня використали ракету типу "Іскандер".

Загинули люди, які перебували у транспорті, переходили дорогу та повертались із церкви. Поблизу місця трагедії знаходиться парк, там часто гуляють діти.

Станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих внаслідок ракетної атаки, з них семеро людей загинули. Серед постраждалих та жертв є діти. 19-21 серпня оголошено днями жалоби в місті.