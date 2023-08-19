"Я сегодня поседел": дочь известного музыканта попала под обстрел Чернигова

Что с дочерью Ивана Леньо

21-летняя Маланка написала папе, что в момент прилета по драмтеатру она была через дорогу от него.

Девушка получила мелкие царапины и стала свидетелем ужаса, который был в центре города после атаки россиян.

"Я сегодня поседел", - подписал Иван Леньо свою публикацию.

По словам Маланки, пришлось бежать по стеклу среди человеческих тел.

"Я не знаю, как мы выжили, но спасибо нашим ангелам. Добежали до подвала, стекло вытряхнули, раны обработали. Мама тоже в подвале, но в другом, пока сидим здесь", - написала дочь музыканта.

Дочь Ивана Леньо пострадала в Чернигове (фото: facebook.com/ivan.lenyo)

Что известно об атаке на Чернигов

Россияне для удара по Чернигову днем 19 августа использовали ракету типа "Искандер".

Погибли находившиеся в транспорте люди, те, кто переходил дорогу и возвращался из церкви. Около места трагедии находится парк, там часто гуляют дети.

По состоянию на 15:30 известно о 117 пострадавших в результате ракетной атаки, из них семь человек погибли. Среди пострадавших и жертв есть дети. 19-21 августа объявлены днями траура в городе.