"Я - русский". У Чорногорії працівники ресторану "відмітелили" та вигнали громадян РФ (відео)

У Чорногорії п'яні росіяни влаштували бешкет у ресторані. Це сталося в місті Рафаїловичі, яке знаходиться неподалік Будви.
Про скандал із громадянами РФ повідомляє видання Vijesti.
Зазначається, що всього у ресторані було чотири росіянина. Вони ображали місцевих мешканців та власників ресторану.
Все почалося з того, що громадяни РФ, будучи "підшофе", виїхали на набережну чорногорського курортного міста, де ледве не збили місцевого мотоцикліста. Після цього вони не вгамувалися, а навпаки - і почали трощити все на своєму шляху.
За словами очевидців, перекривши своєю машиною набережну, п'яні чоловіки спочатку знесли туристичну агенцію, а потім напали на офіціанта ресторану та завдали йому удару в голову.
Але на цьому росіяни не зупинилися та почали бити власника цього закладу харчування. Інші співробітники ресторану заступилися за колег та побили стільцями представників Росії. Один з бешкетників голосно вигукував: "Я - русский".
Як закінчився конфлікт - наразі не відомо.
Дивіться на відео фрагмент конфлікту.
А раніше випливло відео, як турки побили росіян у готелі.
Також читайте, як українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.