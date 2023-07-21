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"Я - русский". У Чорногорії працівники ресторану "відмітелили" та вигнали громадян РФ (відео)

У Чорногорії провчили п'яних росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорногорії п'яні росіяни влаштували бешкет у ресторані. Це сталося в місті Рафаїловичі, яке знаходиться неподалік Будви.

Про скандал із громадянами РФ повідомляє видання Vijesti.

Деталі скандалу з росіянами у Чорногорії

Зазначається, що всього у ресторані було чотири росіянина. Вони ображали місцевих мешканців та власників ресторану.

Все почалося з того, що громадяни РФ, будучи "підшофе", виїхали на набережну чорногорського курортного міста, де ледве не збили місцевого мотоцикліста. Після цього вони не вгамувалися, а навпаки - і почали трощити все на своєму шляху.

За словами очевидців, перекривши своєю машиною набережну, п'яні чоловіки спочатку знесли туристичну агенцію, а потім напали на офіціанта ресторану та завдали йому удару в голову.

Але на цьому росіяни не зупинилися та почали бити власника цього закладу харчування. Інші співробітники ресторану заступилися за колег та побили стільцями представників Росії. Один з бешкетників голосно вигукував: "Я - русский".

Як закінчився конфлікт - наразі не відомо.

Дивіться на відео фрагмент конфлікту.

А раніше випливло відео, як турки побили росіян у готелі.

Також читайте, як українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

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росіяниЧерногория