"Доктора визові, бл**ь!" Спливло відео, як турки побили росіян в готелі
Росіянам наваляли в одному з турецьких готелів. Дійшло до криків, матюків та вимог "викликати доктора".
Дивіться відео, яке спливло нещодавно в мережі.
Троє турків проти одного російського "пузана"
На кадрах видно, що троє чоловіків-турків намагаються вгамувати росіянина-"пузана".
Жіночка, яка знімає відео, вигукує, що в бійці бере участь "представник готелю".
"Дивіться як гарно турки наваляли російському смі*тю в готелі. Причини цьому невідомі, хоча того що це просто русня - для всіх цілком достатньо", - пише автор посту.
"Доктора визовиі, бл**ь"
З кадрів другого відео можна зрозуміти, що росіянка підбігла до адміністратора, і називаючи його довбо**бом, вимагає викликати побитому чоловікові лікаря. Працівник готелю робить вигляд, що нічого такого не трапилося і далі займається своєю роботою.
"Тупа моска*ька думає що цей "язик" повинні всі розуміти", - коментує канал, який оприлюднив відео.
Раніше росіянам в Туреччині наваляли ще й поляки.
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