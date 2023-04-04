"Я родом із Макіївки". Що відомо про бойового медика, якого обізвали "лошарою" у Буковелі

Що відомо про бойового медика

Бойового медика, який приїхав на реабілітацію до готелю у Буковелі, звуть Олександр Одарченко.

Він спеціально повернувся із Чехії після 24 лютого 2022 року, щоб захищати свою землю. Олександр народився на Донбасі. Спочатку служив у територіальній обороні, а потім вступив до лав ЗСУ та пройшов курси бойового медика.

Військовий воював у Бахмуті, під Соледаром, у Харківській області. Нині Олександр служить у 14-й окремій механізованій бригаді.

Олександр Одарченко – родом із Донбасу (фото: Суспільне)

З чого почався конфлікт у Буковелі

За словами Олександра, під час відпочинку на карпатському курорті його жартома зачепив інший чоловік.

"Стався казус, чоловік обізнався. І мені ця людина, з якою виник конфлікт, говорить щось російською мовою. Я відповідаю: "Я вас не розумію". І почалося. Я не люблю, коли людина, яка має дякувати, посилає тебе. Люди в нашій країні, які мають гроші - це біда. Тому що вони думають, що їм все дозволено", - розповів військовий.

Після інциденту чоловік (Олександр Фатула) з дружиною пішли у свій номер, але згодом туди прийшла поліція.

"Поліція до мене постукала в номер, щоб я написав якесь пояснення. Але я не став цього робити, навіщо я маю щось пояснювати і так все очевидно", - розповідає Олександр.

Нагадаємо, що ідентифікований як бізнесмен із Черкас Олександр Фатула під час бесіди з бойовим медиком, якого він раніше, попиваючи пиво, "посилав до Бахмута", обзивав "лошарою", побратимом українського захисника та поліцейськими, заявив про каяття.

Чоловік, який нахамив бойовому медику в Буковелі перепросив за витівку (фото: скріншот з відео)

Коли Олександра попросили перепросити за своє хамство щиро, а "не для камер", чоловік поклав руку на серце і заявив, що не хотів нікого образити, а тим більше українських захисників.

Після цього Олександр Одарченко побажав Фатулі вивчати українську мову. За словами медика, він сам до війни говорив російською, але зараз все змінилося.

"Я побачив, що росіяни накоїли. Вони зі своєю мовою приходять нас вбивати. Нещодавній випадок із "Слава Україні" - просто розстріляли козака, героя. Це принцип просто такий. І я помру, але не зраджу свій принцип. Я сам родом із Макіївки", зараз місто тимчасово окуповане. І я повернувся додому з Чехії після 24 лютого, щоб стати на захист батьківщини. Я - патріот своєї країни. Це має кожен українець усвідомити, якщо не ти, то хто?" – резюмував бойовий медик.