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"Я прийняв рішення": Тарас Тополя зробив заяву про зраду дружині

Тарас Тополя з Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про ревнощі своєї дружини Alyosha, які виникали у співачки під час її довготривалого перебування в Америці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зіркового подружжя для програми "Неймовірна правда про зірок".

Як співачку "з’їдали" ревнощі

Артистка не приховує: стосунки на відстані їй далися досить важко.

З часом в неї навіть почали з’являтися думки про зраду з боку її коханого, через що вона дуже хвилювалася.

"Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь і так далі... А тут така відокремленість від того, що було. Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу, - зізналася співачка.

Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабної війни пішов парамедиком на фронт, посперечався з дружиною.

Тарас Тополя з Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

За його словами, чоловіка нічого не зупинить, якщо він хоче зрадити, навіть те, що обраниця поряд із ним.

"Камон! Все ж просто! Якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіче, що це моя кохана і це моя супутниця на життя моє. Я дав слово, у нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо щось, я тобі одразу скажу", - додав артист.

Тарас Тополя з Alyosha та дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Раніше Alyosha розповіла про дороге життя у США.

Також нещодавно Ірма Вітовська пояснила, чому українські фільми досі ще не отримали Оскара.

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