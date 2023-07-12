"Я не понимаю твой язык": у Миколаєві засвітилася жінка, яка чекає на "русскій мір" (відео)

У Миколаєві спалахнув мовний скандал із жінкою, яка відмовляється і не хоче розуміти українську мову.

Деталі скандалу

Все почалося з того, що дівчина на вулиці Миколаєва запитала жінку, що та намагалася їй сказати. На що та відповіла, що "не розуміє".

"Я не розумію твою мову, кон*ена. Що ти за мною йдеш? Що ти пристала", - почала говорити шанувальниця російської мови.

Вона демонстративно зателефонувала чоловікові та попросила його вийти до неї, бо її знімають на камеру. Ця особа не соромилася у висловлюваннях, постійно приправляючи їх матюками.

Мешканка Миколаєва постійно повторювала, що не розуміє цю мову, маючи на увазі українську.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

У коментарях українці засудили поведінку жінки та написали, що вона може бути потенційною колаборанткою.