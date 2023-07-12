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"Я не понимаю твой язык": в Николаеве засветилась женщина, ждущая "русский мир" (видео)

Новина українською →
Николаев, Среда 12 июля 2023 10:59
"Я не понимаю твой язык": в Николаеве засветилась женщина, ждущая "русский мир" (видео) В Николаеве разгорелся языковой скандал (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Николаеве вспыхнул языковой скандал с женщиной, которая отказывается и не хочет понимать украинский язык.

Видео с любительницей "русского мира" появилось в сети.

Детали скандала

Все началось с того, что девушка на улице Николаева спросила женщину, что же та пыталась ей сказать. На что та ответила, что "не понимает".

"Я не понимаю твой язык, кон*еная. Что ты за мной идешь? Что ты пристала", - начала говорить поклонница русского языка.

Она демонстративно позвонила мужу и попросила его выйти к ней, так как ее снимают на камеру. Данная особа не стеснялась в выражениях, постоянно приправляя их матерными словами.

Жительница Николаева постоянно повторяла, что не понимает этот язык, имея в виду украинский.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях украинцы осудили поведение женщины и написали, что она может быть потенциальной коллаборанткой.

  • Питання дурне... громадяни бувають різні і всі вони наші. Якщо вона не вважає себе українкою, то нехай їде туди, дей їй подобається і буде комфортно. А от потрібні чи ні... вопрос не коректний.
  • Чекаємо на відео з вибаченнями та сльозами, вже не перша!!!
  • Як показав досвід, це не можна залишати без відповіді! Бо вона явно потенційна коллаборантка і можливо вже навідниця.
  • Депортация на болота.

Читайте также, что в Житомире продавцы попали в языковой скандал.

Ранее мы сообщали, что в Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка.

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языковой скандал