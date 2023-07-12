"Я не понимаю твой язык": в Николаеве засветилась женщина, ждущая "русский мир" (видео)

В Николаеве вспыхнул языковой скандал с женщиной, которая отказывается и не хочет понимать украинский язык.

Видео с любительницей "русского мира" появилось в сети.

Детали скандала

Все началось с того, что девушка на улице Николаева спросила женщину, что же та пыталась ей сказать. На что та ответила, что "не понимает".

"Я не понимаю твой язык, кон*еная. Что ты за мной идешь? Что ты пристала", - начала говорить поклонница русского языка.

Она демонстративно позвонила мужу и попросила его выйти к ней, так как ее снимают на камеру. Данная особа не стеснялась в выражениях, постоянно приправляя их матерными словами.

Жительница Николаева постоянно повторяла, что не понимает этот язык, имея в виду украинский.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях украинцы осудили поведение женщины и написали, что она может быть потенциальной коллаборанткой.