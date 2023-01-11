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"Я помстилася": Полякова зізналася, як Маша Єфросиніна сильно образила її двічі

Оля Полякова розповіла про конфлікт з Єфросиніною (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська ведуча Маша Єфросиніна та відома співачка Оля Полякова зараз у дуже хороших відносинах та товаришують. Однак, як виявилось, раніше між ними був конфлікт. Артистка заявила, що вона двічі сильно образила її і вона помстилась їй за це.

Про це вона Полякова розповіла у випуску "Дорослих дівчаток".

Що сталось

За словами співачки, вона завжди добре ставилася до Єфросиніної. Тому погодилася прийти до неї на проєкт "Маша", але подруга "під**бувала всі знімання, була зла і неприємна".

Потім Олю знову вмовляли піти на програму до Маші, вона не хотіла йти, але врешті-решт погодилася. Але ведуча знову була злою та не приємною до неї.

"Я всі ці образи ковтнула, нічого тобі не сказала, але запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я зовсім не хотіла до тебе йти, але мене вмовили. Пішла, і ти в тій програмі знову була зла зі мною. Ти сиділа, оцінювала мене. Там ти мені теж дуже не сподобалася", - сказала Полякова.

Полякова розповіла про конфлікт з Єфросиніною (скрін)

Зокрема, через деякий час Єфросиніна знову запросила співачку на інтерв'ю. Однак Полякова вирішила її провчити та не прийшла. Тоді Маша разом з командою 8 годин чекала Олю, заплатила всім гонорари, оренду студії, але інтерв'ю так і не відбулося.

"Я приїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я зрозуміла, що справді підставила тебе. І десь я помстилася тобі", - зазначила Оля.

Полякова розповіла про конфлікт з Єфросиніною (скрін)

Через деякий час вони вдруге домовилися про інтерв'ю і цього разу співачка вже прийшла. За словами Полякової, причиною цього стали позитивні зміни в Єфросиніній.

"Був час, коли з тобою було неприємно. Бо завжди очікувала від тебе підколювання. Ти це робила", - додала співачка.

Нещодавно Оля Полякова відповіла на чутки про розлучення з чоловіком, які вже довго "ходять" мережею.

Також донька Олі Полякової показала проблему, з якою зіткнулась у Лондоні.

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Маша ЄфросинінаОля Полякова