"Я помстилася": Полякова зізналася, як Маша Єфросиніна сильно образила її двічі

Що сталось

За словами співачки, вона завжди добре ставилася до Єфросиніної. Тому погодилася прийти до неї на проєкт "Маша", але подруга "під**бувала всі знімання, була зла і неприємна".

Потім Олю знову вмовляли піти на програму до Маші, вона не хотіла йти, але врешті-решт погодилася. Але ведуча знову була злою та не приємною до неї.

"Я всі ці образи ковтнула, нічого тобі не сказала, але запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я зовсім не хотіла до тебе йти, але мене вмовили. Пішла, і ти в тій програмі знову була зла зі мною. Ти сиділа, оцінювала мене. Там ти мені теж дуже не сподобалася", - сказала Полякова.

Полякова розповіла про конфлікт з Єфросиніною (скрін)

Зокрема, через деякий час Єфросиніна знову запросила співачку на інтерв'ю. Однак Полякова вирішила її провчити та не прийшла. Тоді Маша разом з командою 8 годин чекала Олю, заплатила всім гонорари, оренду студії, але інтерв'ю так і не відбулося.

"Я приїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я зрозуміла, що справді підставила тебе. І десь я помстилася тобі", - зазначила Оля.

Полякова розповіла про конфлікт з Єфросиніною (скрін)

Через деякий час вони вдруге домовилися про інтерв'ю і цього разу співачка вже прийшла. За словами Полякової, причиною цього стали позитивні зміни в Єфросиніній.

"Був час, коли з тобою було неприємно. Бо завжди очікувала від тебе підколювання. Ти це робила", - додала співачка.