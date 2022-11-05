"Я побачив вирви на ньому": Андрій Шевченко відновить стадіон в Ірпені, зруйнований росіянами

Зазначимо, що "Мілан" вже допоміг зібрати 150 тисяч євро, але загалом потрібно 600 тисяч.

"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні вирви, бігають із м'ячем діти. Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000 потрібних вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан"! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, що у березні 2022 року стадіон "Чемпіон" в Ірпені був зруйнований російськими снарядами: вони повністю знищили стадіонні приміщення, трибуни, пошкодили поле.

Зазначимо, Андрій Шевченко активно допомагає Україні пережити наслідки війни з росіянами, працюючи над гуманітарними проектами.

Також легенда українського футболу постійно інформує Європу та решту світу про те, яке зло завдає Росія Україні.